Stupratore seriale, andava a caccia delle sue vittime a Tor Marancia: violentò anche un magistrato. A processo

Un uomo di 28 anni di nazionalità nigeriana è di nuovo imputato davanti al Tribunale capitolino con l’accusa di aver stuprato una donna. Il fattaccio si è consumato a luglio 2020, intorno alle 8.30 del mattino. La donna stava portando a spasso il cane a Tor Marancia. Lo ha riportato l’edizione online odierna de Il Messaggero.

Paura nel parco di Tor Marancia

La donna, 40 anni, ha implorato l’imputato di non farle altro male dopo lo stupro, arrivando a dargli 7 euro per essere lasciata sola. L’uomo, che le aveva mostrato un coltello lungo 15 centimetri, ha preso i soldi e poi si è dileguato.

La testimonianza della donna

“Mi ha aggredito alle spalle e mi ha buttato a terra. Ha iniziato a spogliarmi e palpeggiarmi nelle parti intime. Per fortuna, avendo fatto yoga, sono riuscita a contrarre i muscoli delle gambe e ad evitare il peggio. Mi ha picchiato e rubato il cellulare”, ha detto la vittima. “Stavo con i miei due cani: uno si è messa a piangere per la paura, l’altro è scappato. Da buona canara, appena mi sono ripresa, l’ho cercato disperatamente per tutto il parco. Se non fosse intervenuto il mio amico, o se mi fossi inoltrata nel boschetto, non so come sarebbe andata a finire”.

Le parole dell’uomo che ha salvato la vittima a Tor Marancia

L’uomo che ha salvato la donna è stato sentito in aula: “Quella mattina stavo facendo un giro nel parco di Tor Marancia con il mio cane, quando ho notato un personaggio sospetto: aveva il cappucci calato sulla testa, un giubbotto grigio, una sciarpa a scacchi neri e bianchi, i pantaloni della tuta scuri”.

“Dopo aver percorso il solito sentiero, una sorta di budello, l’ho rincontrato mentre stava per terra, sdraiato addosso a una donna che successivamente ho riconosciuto essere Adelaide (nome di fantasia, ndr). Lei strillava. Io ho corso verso di loro, ma lui, quando mi ha visto, è scappato – ha spiegato il teste – A quel punto ho prestato soccorso alla signora, che aveva una delle due gambe dei pantaloni calati. Le usciva il sangue dalla bocca e aveva un occhio nero. Dopo averla aiutata a rivestirsi, siamo andati alla ricerca di uno dei suoi cani. Alla fine l’ho accompagnata al pronto soccorso. Sono un padre di famiglia e ancora oggi, ripensando a quei momenti, mi sento male”.