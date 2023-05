Stupro di Latina, il sospettato molestatore con un passato tra abusi sessuali, aggressioni a 3 ex fidanzate e furti

Sullo stupro di Latina, si nasconde nuovamente la possibilità che un simile scenario si poteva fortemente evitare. Infatti il maggior sospettato nello stupro di una ragazza 16enne, M.D., alle spalle aveva una fedina penale da fare invidia ai migliori criminali sul territorio pontino. In tal senso, nel suo curriculum criminale troviamo l’aggressione a tre donne, un caso accertato di abusi sessuali verso una signora e addirittura un caso di furto aggravato.

Il passato dello stupratore di Latina

Al momento, lo stupratore è ricercato. Dal giorno in cui ha violentato una giovane sedicenne nella propria minicar, ha fatto perdere le proprie tracce. I due fidanzati che hanno subito la sua violenza all’interno di un’ex fabbrica pontina, sono riusciti ad arrivare alla sua identità attraverso le fototessere. Le forze dell’ordine infatti conoscevano bene il clochard rumeno, che in meno di dieci anni aveva seminato il panico nel territorio pontino. Il senzatetto, tossicodipendente e con un passato di entrata e uscita dal carcere, quel pomeriggio era a piede libero all’interno della città. Vedendo la ragazzo, subito ha voluto dare sfogo alle proprie pulsioni sessuali, come peraltro aveva già fatto tre volte nel suo passato.

Il clochard violento per le strade pontine

Il clochard viveva in una fabbrica all’interno della zona di Latina Scalo, in una struttura che in passato aveva ricoperto le mansioni di zuccherificio. Qui viveva in uno stato precario, dove non si lasciava perdere azioni violente pur di sopravvivere. Almeno viveva lì fino allo stupro di una ragazza minorenne, che lo ha messo in fuga e soprattutto gli ha fatto abbandonare il numero di telefono personale. L’uomo è conosciuto dalle forze dell’ordine, specie per le violenze perpetrate alle sue ex compagne. A queste, anche gravi furti messi a segno sul territorio, con azioni effettuate anche contro cittadini più anziani del territorio pontino.