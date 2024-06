Sub disperso in mare: ritrovato il corpo di Paolo Guerini

Dell’uomo non si avevano più tracce da venerdì scorso, dopo che era entrato in mare.

Era appassionato di sport acquatici, nonché esperto pescatore, Paolo Guerrini, il 67enne di Lagosanto di cui si sono perse le tracce da venerdì 7 giugno. E proprio tra le acque che tanto amava è stato ritrovato poche ore fa dai sommozzatori dei vigili del fuoco: il sub aveva deciso venerdì scorso di dedicarsi alla sua passione, recandosi al mare di bagno Galattico. Lì l’ultimo avvistamento dell’uomo prima della tragica scomparsa.

Si tuffa in mare e scompare per giorni: ritrovato il corpo del sub

Il corpo di Paolo Guerrini, 67enne di Lagosanto, in provincia di Ferrara, è stato scorto proprio tra le acque dell’Adriatico questa mattina, domenica 9 giugno, a poca distanza da dove lo scorso venerdì si era recato per un bagno al mare. Guerrini infatti era un esperto pescatore e un sub appassionato, tuttavia quando venerdì scorso ha deciso di farsi un bagno al mare, presso lo stabilimento Lido delle Nazioni, non poteva di certo immaginare a cosa sarebbe andato incontro. Dopo diverse che ore che il sub non faceva ritorno, è scattato l’allarme: diversi gli effetti personali che i passanti hanno notato sulla spiaggia al bagno Galattico, da cui il 67enne si era allontanato.

Le ricerche dei sommozzatori hanno così setacciato la zona per ore, insieme alla capitaneria. Solo questa mattina è stato confermato il tragico ritrovamento dai vigili del fuoco del comando di Ferrara. Al momento l’ipotesi più probabile è che il pescatore sia stato colto da un malore, ma non si escludono altre cause, che verranno comunque appurate nelle prossime ore di indagini.