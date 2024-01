Subiaco, intensificati i controlli sulle strade: il bilancio

Nella serata di ieri, sabato 6 gennaio 2024, i carabinieri della Compagnia di Subiaco hanno dato vita ad un massiccio servizio di controllo, principalmente nel comune di Subiaco, che si aggiunge ai dispositivi di prevenzione garantiti quotidianamente nell’arco delle 24 ore dalle pattuglie dalle Aliquote Radiomobile e delle pattuglie di tutte le Stazioni dipendenti della Compagnia di Subiaco e di Tivoli.

Il bilancio a Subiaco: 266 persone e 181 veicoli controllati

Eseguite 8 perquisizioni, ritirate 3 patenti di guida, elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada. Sequestrati complessivamente 18 grammi di hashish, detenuti per uso personale.

Denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di alcool un 50enne di Subiaco rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo verificatosi a Colle Cisterna; mentre era alla guida della sua auto, mediante etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Denunciato per porto ingiustificato di armi bianche una donna italiana di 54 anni e un uomo romeno di 38 anni, entrambi residenti a Fiuggi. Entrambi con precedenti, sono stati sorpresi a bordo di un’autovettura Bmw, condotta dalla donna, in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli a serramanico e un’ascia che sono stati sequestrati.

Tutti i controlli dei carabinieri

Denunciato anche un cittadino ucraino di 39 anni, residente a Cervara di Roma, poiché sorpreso a bordo della sua auto in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Denunciato inoltre, per guida senza patente, un cittadino nigeriano di 41 anni, residente a Subiaco, sorpreso alla guida di un’auto Ford senza patente di guida perché mai conseguita, già recidivo per essere stato già trovato una volta senza patente nel biennio precedente.

Segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modesti quantitativi per uso personale una donna di 28 anni di Roma, un ragazzo di 15 anni di Castel Madama, un 24enne di Geano, un 18enne di Tivoli, un 49enne di Tivoli, un 41enne di Vicovaro. I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di prevenire ed eventualmente contrastare fenomeni di microcriminalità.