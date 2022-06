Una vera e propria serra di marijuana allestita di tutto punto. E’ questa la scoperta fatta dai Carabinieri a Subiaco, in Provincia di Roma, che hanno arrestato due uomini del posto di 42 e 50 anni. Entrambi con precedenti sono ora gravemente indiziati dei reati di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Il controllo

Ma come è avvenuta la scoperta? Tutto è iniziato durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio svolti da parte dei Carabinieri in cui è incappato proprio il 42enne: l’eccessivo nervosismo dell’automobilista ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, rinvenendo nell’abitacolo una mazza da baseball. Considerata la situazione, gli uomini dell’Arma hanno così deciso di estendere gli accertamenti anche nell’abitazione che condivide con il 50enne. E’ qui che il l’uomo, nel tentativo di impedire l’accesso nello stabile, ha più volte strattonato i Carabinieri.

Serra di marijuana in casa a Subiaco

Il motivo di tale resistenza è stato rinvenuto in un armadio della casa. Quest’ultimo, abilmente trasformato in serra con tanto di illuminazione artificiale, ventilazione e termostato, anziché ospitare i vestiti conteneva all’interno 6 vasi contenenti semi di “cannabis indica”, la cui crescita era curata anche con dei prodotti fertilizzanti ritrovati in varie confezioni nella stessa stanza.

La perquisizione

Nell’appartamento, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati anche 40 grammi tra marijuana e hashish, pronti per essere smerciati. Confiscato anche tutto il materiale occorrente al confezionamento delle singole dosi e 400 euro in contanti, ritenuti provento della loro pregressa attività illecita.

Arrestati

I coinquilini sono stati arrestati e l’Autorità Giudiziaria di Tivoli, con rito direttissimo, ha convalidato gli arresti. Nei confronti del 42enne, i Carabinieri hanno redatto un’informativa anche per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.