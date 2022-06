Ordinano dell’acqua ma gli servono due bicchieri di acido muriatico: grave una guardia giurata

A tratti sembra una scena inverosimile ma le cose sono andate esattamente così. Hanno chiesto due caffè e due bicchieri d’acqua ma hanno ricevuto dell’acido muriatico. La guardia giurata Italpol e l’autista Atac avevano appena finito di lavorare quando hanno deciso di andare in un bar in via Tiburtina, nella zona di Rebibbia, per prendersi un semplicissimo caffè. Tra una chiacchera e un’altra, l’ordine è arrivato subito. Ma qualcosa è andato davvero storto.

La vicenda

Stando alla prima ricostruzione dei Carabinieri, ieri sera i due si erano recati dopo lavoro per prendersi un caffè insieme. Ignari, ovviamente, di tutto, appena arrivato l’ordine hanno bevuto il loro caffè e tranquilli anche la loro acqua. Ma l’autista dell’Atac aveva notato subito che c’era qualcosa di strano. Appena appoggiate le labbra al bicchiere ha sentito un odore fortissimo che gli ha fatto capire subito che quella era una sostanza chimica, a detta loro proprio acido muriatico.

La guardia giurata dell’Italpol, 53 anni, invece ha mandato tutto giù senza, nel primo momento, accorgersi di niente. Immediatamente dopo però si è sentito molto male, accusando un dolore fortissimo allo stomaco che lo ha immobilizzato per qualche momento. Vista la situazione, è stato trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I dove è ancora ricoverato. L’amico, non è in condizioni così gravi, ma ha la bocca ustionata.

Le indagini del Carabinieri

I militari della Compagnia di Montesacro hanno sequestrato la bottiglietta che al momento è sotto analisi. Al momento stanno capendo se l’accaduto è dato da un errore di distrazione o se sotto c’è qualcosa che va oltre.