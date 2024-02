Suicidio a Roma, giovane immigrato trovato senza vita al CPR di Ponte Galeria

Suicidio questa mattina all’alba nella zona di Roma: giovane migrante del CPR di Ponte Galeria si è tolto la vita nella struttura.

Tragedia al Centro di Accoglienza per immigrati di Ponte Galeria, nella città di Roma. Questa mattina all’alba, in dinamiche ancora tutte da chiarire, un giovane ospite sarebbe stato trovato senza vita all’interno dei locali del CPR. Dalle 6 del mattino sarebbero sul posto le forze dell’ordine, intenzionate a comprendere le dinamiche in cui il ragazzo ha perso la vita.

Il suicidio del giovane migrante a Roma

Secondo i primi riscontri, l’episodio sarebbe legato al suicidio del giovane. Le forze dell’ordine ancora non hanno riferito le modalità in cui il ragazzo si sarebbe tolto la vita. Dalle prime indagini sul posto, la vittima è risultata essere un ragazzo della Guinea di 22 anni. Non è stato chiarito se avesse problemi psichici o l’estremo gesto sia arrivato per le condizioni di detenzione in cui si trovava.