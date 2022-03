Suicidio ad Artena oggi nel primo pomeriggio dove un giovane di soli 26 anni si è tolto la vita. Una tragedia a cui al momento si cerca di dare un perché soprattutto per la giovane età della vittima. I fatti intorno alle 15.30 di oggi giovedì 17 marzo 2022.

Suicidio ad Artena, morto un 26enne

Stando alle prime informazioni raccolte il giovane si sarebbe lanciato dal sesto piano. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – atterrata in via Valli anche un’eliambulanza – unitamente ai Carabinieri della compagnia di Colleferro. Purtroppo per il ragazzo non c’era già più nulla da fare.