“Suo figlio ha investito una persona, servono 4.500 euro per scagionarlo”: la truffa

Truffa del finto carabiniere in provincia di Latina. Denunciato e sottoposto alla misura del divieto di ritorno in città per un uomo: “Paga 4.500 euro, tuo figlio ha investito una persona è nei guai”. La vicenda.

La Polizia di Stato – Questura di Latina nella mattinata di ieri, mercoledì 24 luglio 2024, ha acquisito una segnalazione di una possibile truffa ai danni di una persona anziana, messa in atto da parte di alcuni malviventi nel territorio di Fondi, in provincia di Latina. In particolare i poliziotti del locale Commissariato sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo in flagranza di reato un cittadino originario di Napoli, che aveva appena ritirato un plico da una donna anziana classe 1937.

La truffa del finto Carabiniere e del figlio in difficoltà a Fondi

I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire gli elementi della truffa messa in piedi dal cittadino partenopeo in concorso con altri, ai danni di una vittima vulnerabile per l’età e per le modalità dell’azione. La donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente “Maresciallo della Stazione Carabinieri di Fondi“, il quale aveva cercato di convincere la donna a mettere insieme la somma di euro 4.500,00 per ottenere la liberazione del figlio (citato con il suo corretto nome e cognome), che era stato accompagnato in caserma e trattenuto dopo aver investito con la sua macchina una persona.

L’anziana ha spiegato la sua difficoltà a reperire tutto il denaro richiesto ma il truffatore ha cercato di convincere la donna a mettere insieme banconote, monili in oro, carte di credito, titoli ecc., che sarebbe passato a ritirare immediatamente dopo. A quel punto però l’anziana, insospettita da quanto stava accadendo, ha deciso di sincerarsi in prima persona delle condizioni del figlio contattandolo da un’altra utenza telefonica. Quest’ultimo, resosi conto del fatto, ha avvisato immediatamente la Polizia.

La denuncia

L’autore dei fatti descritti è stato quindi denunciato per truffa aggravata e possesso ingiustificato di un coltello. E’ stato anche sequestrato materiale ritenuto utile per ricostruire la rete dei complici. Inoltre, nei suoi confronti il Questore ha adottato un provvedimento di allontanamento immediato dal territorio del Comune di Fondi con divieto di ritorno per anni tre. La vittima, fortunatamente, non ha subito alcun danno materiale.