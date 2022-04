SuperEnalotto, la fortuna bacia la Capitale: centrato ‘5+1’ da 321.603,36 euro a Monteverde

Roma. La fortuna bacia nuovamente la Capitale, e le soffici carezze della dea bendata si posano precisamente nel quartiere di Monteverde. Nessun ‘6’ nell’appuntamento del SuperEnalotto di Giovedì 14 Aprile ma sono stati centrati due ‘5+1’ da 321.603,36 euro, sette ‘5’ da 29.686,47 euro e cinque ‘4 Stella’ da 19.643,00 euro.

Vincita da 321.603,36 euro a Monteverde

In particolare, proprio le vincite con ‘5+1’ sono state centrate a Roma (RM) presso il punto vendita Patrizia Ciannavei situato in Via Di Monteverde 172 tramite Schedina 5 Pannelli e a Spresiano (TV) presso il punto vendita Tabaccheria situato in Via F Baracca 28 tramite Gioco Da Tastiera – riporta l’Agenzia Agimeg.

Jackpot per il prossimo concorso da 189,1 milioni di euro

Ricordiamo, poi, che il jackpot per il prossimo concorso è pari a 189,1 milioni di euro. Si tratta del premio più alto in Europa, di gran lunga davanti ai 27 milioni dell’Eurojackpot e ai 99 milioni dell’Euromillions. All’altro capo del mondo, invece, negli States, occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 325 e 20 milioni di dollari.