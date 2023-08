Svaligiano un appartamento e mettono la refurtiva nella federa di un cuscino: arrestati due georgiani

Hanno avuto la sfortuna di essere stati notati da un vicino di casa, che ha chiamato la polizia. La federa di un cuscino, infatti, ha insospettito il solerte vicino, che ha chiamato il NUE 112 poco prima dell’una della scorsa notte, permettendo l’arresto di due georgiani, che avevano appena svaligiato un appartamento in zona Conca d’Oro, nel Terzo Municipio di Roma.

I due sono stati presi in flagrante con… la federa del cuscino. E questo, infatti, l’oggetto più rubato nei furti in abitazione. Ma non perché sia un oggetto prezioso, bensì perché è il miglior modo, per i ladri, per entrare senza destare sospetti e portar via gioielli, argenteria e piccoli elettrodomestici di valore.

Arrestati due georgiani

E proprio con la federa in mano sono stati trovati i due cittadini georgiani, di 50 e 35 anni, quando sono arrivate le due pattuglie, una della Sezione Volanti e l’altra del Distretto Fidene. Gli agenti sono entrati silenziosamente nella palazzina. Secondo un consolidato schema operativo, due agenti sono saliti a piedi, mentre gli altri hanno sorvegliato le varie uscite. Ma i due georgiani si sono accorti dell’arrivo della polizia. Hanno quindi tentato la fuga, provando a usare l’ascensore. Per loro “sfortuna”, però, quando si sono aperte le porte, ad attenderli c’erano gli agenti che, non senza difficoltà, li hanno fermati.

I due erano in possesso dell’ormai famigerata federa, ma anche di un paio di guanti, di un coltellino e di due bandane. Una volta risaliti per controllare, i poliziotti hanno poi trovato l’appartamento, i cui proprietari erano al momento fuori città, verosimilmente “visitato” dai due sospetti. La porta dell’abitazione era stata aperta forzando la serratura, mentre l’interno era completamente a soqquadro. Dopo gli atti di rito, i due georgiani, già noti alle Forze dell’Ordine per fatti simili, sono stati arrestati perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, di furto aggravato. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto.

Derubati turisti olandesi

Ma nelle ultime ore non ci sono stati solo furti in appartamento. Gli agenti del commissariato Castro Pretorio, infatti, hanno arrestato, sempre ieri, due uomini di 57 e 37 anni, il primo italiano e l’altro di origini romene. I due sono gravemente indiziati di aver rubato borse, profumi e scarpe dall’auto di alcuni turisti olandesi. I due, nel vedere i poliziotti, nelle vicinanze di via Veneto, hanno buttato delle borse tentando una improbabile fuga. Ma gli agenti hanno notato a scena e, in seguito, hanno ricostruito l’accaduto trovando le vittime e l’auto da cui, rompendo un vetro, erano stati rubati gli oggetti. La Magistratura ha successivamente convalidato l’operato della PG ed ha disposto per entrambi il divieto di accesso nel Comune di Roma.