Sveglia shock a Casal Bruciato, donna si suicida lanciandosi dalla finestra

Anziana donna si toglie la vita all’alba di oggi dentro un condominio di Casal Bruciato: ancora non chiaro il motivo del gesto

Una sveglia da dimenticare a Casal Bruciato. I residenti sono stati svegliati dalle forti sirene della Polizia di Stato e l’ambulanza, per un caso di suicidio in una palazzina del quartiere. Una donna, all’alba di questa mattina, avrebbe deciso di togliersi la vita, lanciandosi di sotto dalla propria finestra di casa. Nonostante il rumore nell’impatto al suolo e l’arrivo dei soccorsi in breve tempo, per la signora non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto costatare solo il decesso, sopraggiunto dopo il violento volo.

Il caso di suicidio all’alba a Casal Bruciato: la vicenda

L’episodio si è svolto nella palazzina di via Diego Angeli 145, una traversa di via Giuseppe Donati. I residenti della zona sono stati svegliati da un forte botto, proveniente dal cortile condominiale. Al momento di affacciarsi sull’area esterna del condominio, la scoperta che ha pietrificato chi abitava all’interno della palazzina: una donna anziana era riversa a terra, probabilmente dopo un volo dal balcone o la finestra.

La ricostruzione della tragedia nel quadrante della Tiburtina

Sarà l’intervento degli investigatori della Polizia di Stato a ricostruire la tragedia, definendo l’episodio un caso di suicidio. Vittima dell’estremo gesto una signora di 90 anni, conosciuta all’interno del quartiere e che probabilmente stava combattendo con un momento molto difficile. La donna abitava al 6° piano della palazzina in via Diego Angeli: qui si sarebbe arrampicata sulla finestra o un davanzale che affacciava sul cortile condominiale, facendo un volo siderale di diverse decine di metri prima d’impattare a terra.

Il volo della donna, avvenuto da un’altezza di quasi 20 metri, non ha lasciato nessuna via di scampo alla vittima. Le forze dell’ordine si sono presentate nel cortile intorno alle 5:30 del mattino, cercando di ricostruire la scena della tragedia attraverso la testimonianza dei residenti nel condominio e cercando quei dettagli tecnici utili a comprendere la verità dietro questa vicenda.