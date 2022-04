Si va verso la proroga per il taglio alle accise sul carburante da parte del Governo per tenere sotto controllo il prezzo di benzina e diesel. Non solo dunque fino al 2 maggio ma anche oltre con l’Esecutivo che sarebbe intenzionato a mantenere la misura in vigore almeno fino all’estate.

Taglio sulle accise su benzina e diesel fino a luglio?

Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi lo sconto al distributore potrebbe rimanere in vigore per tutto maggio e giugno dando modo così agli italiani di respirare per almeno per altri due mesi. Una proroga – che al momento deve ancora essere ufficializzata – da finanziare con gli extra profitti incassi ad inizio 2022 dallo Stato dopo l’incremento improvviso dei prezzi. Ma cosa accadrà dopo? Al momento è davvero difficile azzardare previsioni.

Verso la seconda proroga

Inizialmente la sforbiciata di 25 centesimi sul costo del carburante era stata fissata per un mese, fino al 22 aprile. Dopodiché, nei giorni scorsi, il Ministro dell’Economia Daniele Franco, aveva annunciato la proroga per altri 10 giorni, fino al 2 maggio per l’appunto. Adesso quindi tutto lascia presupporre ad un secondo prolungamento del provvedimento che potrebbe avere durata più lunga. E dare – si spera – tempo al Governo per approntare misure più strutturali.

Quanto costa la benzina oggi

Dall’entrata in vigore del taglio sulle accise ad oggi il prezzo di benzina, diesel e GPL alla pompa è calato nettamente tornando al di sotto dei due euro. Ampia però la forbice dei prezzi con minimi di € 1.68 per la benzina (paradossalmente più alta del diesel) fino ad arrivare anche anche ad oltre € 1.80, specie per il servito (alcuni distributori sono ancora sopra l’euro e novanta per capirci).

Ma quanto costa, o dovrebbe costare, la benzina oggi? L’ultimo report del Ministero della Transizione Ecologica sui prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili sottolinea un calo dell’8% del costo della benzina per la settimana precedente, e dell’9.83% per il gasolio. In leggero aumento invece il GPL (+1.65%).