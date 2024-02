Tartaruga gigante spiaggiata ad Ardea: indagini in corso sulla morte

Rinvenuta una tartaruga gigante spiaggiate sulle coste di Tor San Lorenzo, nel territorio del Comune di Ardea in provincia di Roma.

Scioccante ritrovamento sulle coste di Tor San Lorenzo, località balneare presente nel Comune di Ardea. All’interno della zona costiera nella provincia di Roma, una tartaruga gigante è stata rinvenuta spiaggiata sul bagnasciuga. Il ritrovamento sul posto è avvenuto per mano di un residente che, alle prime ore di questa mattina, si apprestava a fare una passeggiata sulla spiaggia.

La tartaruga gigante spiaggiata ad Ardea

Il cittadino ha trovato l’immensa creatura già in stato di decesso, con l’animale che probabilmente era spirato durante la notte nella zona di Tor San Lorenzo. La tartaruga, di colore bianco e marrone chiaro, probabilmente è rimasta bloccata sulla sabbia per colpa di qualche mareggiata. Un’ipotesi che però verrà confermata solamente nelle prossime ore dai veterinari che ispezioneranno la carcassa di testuggine.

Il rinvenimento dell’animale marino

Il rinvenimento della carcassa è avvenuto sul lato di spiaggia dello stabilimento Piccola Capri, presente a via della Maga Circe e poco distante da Tor San Lorenzo. Sul posto è arrivata la TartaLazio, che ha messo in atto le prime operazioni di soccorso per transennare l’area dov’è stata rinvenuta la carcassa del gigantesco animale. Sull’episodio, inoltre, è stata informata anche la Capitaneria di Porto di competenza territoriale.

L’intervento della Protezione Civile Airone di Ardea

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Protezione Civile del Nucleo Airone, operativo proprio sul territorio di Ardea. I volontari hanno collaborato per sorvegliare il corpo senza vita della tartaruga e tenere lontano i curiosi che volevano osservare il corpo spirato dell’animale. Testuggine che, per le proprie dimensioni, risulta molto rara su questo lato del Mar Mediterraneo e soprattutto in queste aree della penisola italiana.

L’autopsia sull’animale gigante

L’animale si trova ancora in spiaggia, con i volontari che stanno valutando il miglior modo per spostarla dalla spiaggia. Per analizzare meglio la carcassa della testuggine, l’animale verrà trasferito presso la struttura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e la Toscana, oggi presente all’interno dell’area comunale di Ciampino.