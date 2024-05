Taxi e NCC abusivi a Roma: scoperto finto tassista e guida turistica che si spacciava per autista

Operazione per smantellare a Roma i tassisti e gli NCC abusivi: due persone fermate tra il Centro Storico e la zona Ostiense.

Si ritorna a parlare di taxi e NCC abusivi all’interno di Roma. Grazie ai controlli della Polizia Locale, gli agenti sono riusciti a individuare alcuni individui che svolgevano l’attività in maniera completamente abusiva. I controlli e le indagini sul fenomeno capitolino sono andati in scena tra vari quadranti della Città Eterna, interessando principalmente i quadranti del I e dell’VIII Municipio.

Taxi e NCC abusivi a Roma: l’azione dei vigili urbani

Il primo episodio legato alle indagini verso i tassisti abusivi, si è svolto nell’area del Centro Storico capitolino. In prossimità dei noti hotel della zona, un uomo si faceva trovare agli ingressi delle strutture ricettive stellate per scortare i turisti che venivano a soggiornare nella Città Eterna. Tutto ciò spacciandosi per un tassista romano, pur non avendo nessuna abilitazione e tantomeno la licenza per svolgere. Dopo settimane d’indagini e pedinamenti da parte della Polizia Locale, i vigili hanno fermato l’uomo mentre trasportava un turista in giro per Roma.

Il soggetto, risultato essere un 46enne alla guida di una Mercedes Classe B, ha visto il ritiro della patente, oltre al sequestro ai fini di confisca dell’automobile utilizzata per la propria attività abusiva. Inoltre, gli è stata emessa una sanzione economica per gli illeciti compiuti.

Guida turistica si spaccia per NCC

A distanza di poche ore dalla prima operazione contro il falso tassista, la Polizia Locale ha fermato un NCC abusivo davanti alla Stazione Piramide del quartiere Ostiense. L’uomo è risultato essere una guida turistica di 58 anni e originario della Germania, trasferitosi da diversi anni a Roma. Al momento del fermo, aveva a bordo quattro turisti: il soggetto li stava scortando a bordo di una Mercedes Viano, pur non avendo nessuna autorizzazione per svolgere l’attività di noleggio con conducente. Oltre alla multa, è scattato il fermo amministratovi per il veicolo del cittadino tedesco.