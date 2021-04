Telefonini rubati e rivenduti a prezzi ‘stracciati’ online (e non solo): ecco cosa è stato scoperto ad Anzio

Dopo il classico inventario in negozio, il gestore di un negozio di telefonia si è reso conto che qualcosa non tornava: alcuni cellulari, infatti, mancavano all’appello. Il titolare ha così deciso di recarsi negli uffici della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua per denunciare il tutto. Un’attività di indagine e di ricerca ha permesso così agli agenti di rintracciare alcuni dei cellulari rubati. Su un noto sito online, infatti, sono stati rintracciati dei cellulari venduti a prezzo di mercato assolutamente concorrenziale e particolarmente appetibile: alcuni di questi, sono stati rintracciati in Veneto e Lombardia.

Leggi anche: Follia a Roma: lo fermano per un controllo ma fugge a tutta velocità. Poi si schianta contro un’auto

Tutti gli acquirenti, ignari di tutto, sono stati contattati dai poliziotti e i cellulari sottoposti a sequestro. Ulteriori accertamenti hanno permesso agli investigatori di rintracciare uno dei cellulari rubati all’interno di un negozio ad Anzio messo in vetrina per essere venduto. Sul posto con la collaborazione dei colleghi di Anzio e di Velletri, è stato denunciato un romano di 51 anni.