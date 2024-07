Telelaser Lazio, boom di controlli questa settimana. C’è anche la Pontina | Quando e dove

Continuano i controlli settimanali delle forze dell’ordine su strade e autostrade del Lazio. Stretta sull’alta velocità e sui comportamenti errati alla guida: il piano delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima.

Sta per volgere al termine anche il mese di luglio. Per molti significherà una cosa sola: l’inizio delle vacanze estive. Anche i prossimi giorni saranno infatti molto caldi sul fronte della viabilità con tantissimi automobilisti che si metteranno in viaggio per raggiungere le località vacanziere. Per questo la Polizia di Stato ha predisposto un piano ad hoc per monitorare le arterie oggetto dei maggiori flussi lungo lo stivale. E il Lazio non fa eccezione. Tra le strade attenzionate ci sarà nuovamente la Pontina ma non sarà l’unica.

Autovelox Lazio: il calendario dei controlli fino a domenica prossima

Dando un rapido sguardo al calendario dei controlli tra le strade dove vedremo in campo la Polizia Stradale ci saranno anche alcune autostrade-chiave per la viabilità da e per il mare, su tutte la Roma Civitavecchia. Sul fronte interno occhi puntati sulla Salaria e, come detto, sulla statale Pontina, un’arteria tornata al centro delle cronache non solo per i numerosi incidenti ma anche e soprattutto per l’emergenza incendi. Anche qui però, purtroppo, nessuna novità rispetto agli anni passati considerando che episodi del genere si registrano ogni anno.

Validità da lunedì 22 luglio 2024 a domenica 28 luglio 2024

Di seguito dunque ecco il calendario dei controlli giorno per giorno con il telelaser sulle strade del Lazio per la settimana appena inziata: