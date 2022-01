Telelaser Pontina, i controlli sulla statale 148: il calendario delle postazioni da lunedì 10 a domenica 16 gennaio 2022

Telelaser Pontina, il calendario delle postazioni fino a domenica 16 gennaio 2022. Come ogni settimana, la Polizia di Stato ha reso pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Si tratta, lo ricordiamo, di un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti perché è importante e fondamentale tenere la velocità sotto controllo.

Telelaser Pontina: il calendario delle postazioni da lunedì 10 a domenica 16 gennaio 2022

Questo il calendario completo dei controlli di questa settimana sulle strade del Lazio dal 10 al 16 gennaio 2022.

10/01/2022: Strada Statale SS / 148 via Pontina SUD LT/ Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale VT

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale VT 11/01/2022: SS/4 Salaria (RI)

13/01/2022: SS/4 Salaria (RI)

14/01/2022: SS / 148 via Pontina SUD LT

15/01/2022: A/24 Roma- L’Aquila – Teramo Colle Tasso

16/01/2022: Autostrada A/12 ADS Arrone