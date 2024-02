Telelaser su Pontina e GRA questa settimana: dove e quando

Tornano i controlli contro l’alta velocità nel Lazio. La Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle postazioni mobili autovelox dei prossimi giorni: e nell’elenco si sono sia la Pontina che il GRA (Grande Raccordo Anulare).

Proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per contrastare i comportamenti errati alla guida, su tutti l’alta velocità causa sempre più spesso di incidenti stradali. Ad eseguirli su alcune delle principali arterie della Regione, in questo caso del Lazio, la Polizia Stradale. In particolare nei prossimi giorni rivedremo le postazioni di controllo Telelaser anche sulla statale Pontina ma anche sul GRA dove, purtroppo, i sinistri sono all’ordine del giorno.

Alta velocità e alcol alla guida: i controlli

Del resto anche nel weekend appena trascorso non sono mancati gli incidenti, specie a Roma. Di pari passo procedono tuttavia i controlli per cercare, quantomeno, di arginare il fenomeno. Basti pensare che nella sola giornata di sabato sono state oltre 1000 le multe fatte dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

E tra le irregolarità più frequenti ci sono proprio l’alta velocità, ovvero il superamento dei limiti di velocità, ma anche la guida in stato di ebrezza. Comportamenti che, di fatto, espongono a gravi pericoli non solo chi si trova al volante ma anche tutti gli altri utenti della strada. Pedoni in testa.

Autovelox Lazio: dove saranno le postazioni mobili questa settimana

Se allora le vie cittadine e urbane sono presidiate da Polizia Locale, e dalle altre forze dell’ordine nell’ambito dei consueti servizi straordinari, sulle altre arterie di lunga percorrenza è la Stradale come detto ad effettuare i controlli. Di seguito il calendario dei controlli dei prossimi giorni.

Validità da lunedì 5 febbraio a domenica 11 febbraio 2024