Tenta di attraversare i binari perché è in ritardo, ragazzo travolto e ucciso da un treno

Ragazzo muore travolto da un treno

Un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno intorno alle 7.20 vicino alla stazione di Felizzano (Alessandria), secondo quanto riferisce la centrale del 118. Dalle prime informazioni fornite da Ferrovie, avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. Si tratta di un adolescente che non è stato ancora identificato, ma sembra che si tratti di un ospite della comunità per minori del paese.

Un convoglio in partenza lo ha travolto, senza lasciargli scampo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. “L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe – ha spiegato il primo cittadino di Felizzano – che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo”. Disagi e interruzioni sulla linea Torino-Genova.