Tenta di violentare una bambina di 9 anni, arrestato il maestro pedofilo

Maestro di scuola elementare prova ad abusare sessualmente di una bambina di 9 anni: l’uomo arrestato dai Carabinieri a Gallarate.

Arrestato un maestro di scuola elementare, accusato di pedofilia verso una propria alunna. La storia è stata raccontata dalla stessa bimba, che da diversi mesi era vittima di attenzioni particolari da parte dell’uomo. Comportamenti che sarebbero conseguiti in un appuntamento, con il soggetto che avrebbe chiesto alla minore di raggiungerlo nel parcheggio di un supermercato del proprio quartiere: abuso sessuale fortunatamente sventato in tempo dai Carabinieri.

Il tentativo di abuso sessuale da parte del maestro

Come racconta Leggo, la bimba era una sua studentessa, che forse nel periodo di sviluppo era cresciuta in confronto alle altre compagne di classe per le forme da donna. Caratteristiche che avrebbero acceso le perversioni del maestro, portandolo negli ultimi mesi a fare apprezzamenti verso la minore. Un vero incubo per la bambina, che addirittura è invitata dallo stesso docente a un incontro fuori gli orari scolastici e in un parcheggio del quartiere.

Il racconto alle amiche

Di quell’incontro così anomalo, però, la bambina racconta tutto alle amichette. Forse proprio un’altra coetanea, raccontando innocentemente l’episodio alla propria mamma, ha fatto aprire un’inchiesta e una trappola verso il maestro pedofilo. I genitori degli studenti avrebbero segnalato la situazione al dirigente scolastico della scuola, che a sua volta ha inoltrato la segnalazione ai Carabinieri della zona.

La trappola al pedofilo

I Carabinieri hanno deciso d’incastrare il pedofilo sul fatto. Al posto della bambina, nel parcheggio si sono presentati i militari dell’Arma, che subito hanno messo in arresto l’uomo. Al momento del riconoscimento, il soggetto è risultato essere un 50enne e residente nel Comune di Gallarate.

I militari, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno fatto partire un’indagine approfondita sull’uomo: tolta la custodia dei due figli minorenni, oggi in aria protetta, s’indaga se l’uomo abbia avuto rapporti sessuali con studenti minori in passato. Analizzata la sua esperienza all’interno della scuola dove operava, ma anche in altre eventuali strutture vissute nella sua carriera professionale.