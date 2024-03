Tenta il suicidio a Sermoneta: uomo salvato in casa dai Carabinieri

Tentativo di suicidio a Sermoneta, uomo del ’93 cerca di togliersi la vita: i Carabinieri gli salvano la vita.

Tentativo di suicidio a Sermoneta. Protagonista della vicenda un uomo di trent’anni, che aveva deciso di farla finita con un mix di medicinali. Ad avvertire le forze dell’ordine il medico personale, inquietato dal messaggio del trentenne dove annunciava l’intenzione di togliersi la vita. L’irruzione immediata delle forze dell’ordine nella casa, insieme ai Vigili del Fuoco, ha permesso di trovare il ragazzo in vita, seppur privo di sensi.

Il tentativo di suicidio a Sermoneta

Tutto parte dalla chiamata di un medico di Sermoneta. Il sanitario ha chiamato le forze dell’ordine attraverso il numero d’emergenza 112, dove segnalava di aver ricevuto un messaggio inquietante da un proprio paziente, peraltro coetaneo. All’interno del messaggio ricevuto sul cellullare, al dottore veniva inoltrata le ultime parole del proprio assistito, con l’uomo che annunciava di volersi togliere definitivamente la vita.

L’irruzione a casa dell’uomo

I soccorsi si sono subito precipitati a casa dell’uomo, nato nel 1993. Con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno sfondato la porta d’ingresso e, entrati nella dimora, hanno preso coscienza del gravissimo contesto davanti ai loro occhi. L’uomo era a terra in una camera della casa, privo di sensi e in una situazione molto grave. Subito i sanitari sono intervenuti per salvargli la vita, portandolo con un’ambulanza all’ospedale più vicina.

Le condizioni dell’uomo che aveva tentato il suicidio

Secondo i primi riscontri e le analisi condotte sull’uomo, la persona avrebbe tentato il suicidio ingerendo un mix di psicofarmaci. Le indagini, che sono partite da ieri, stanno indagando sulla cartella clinica dell’uomo e suoi eventuali problemi, cercando di capire se soffrisse di patologie mentali. Si cercherà di capire le ultime ore prima del tentativo di suicidio della persona, per provare a fare luce sulla sua vita e soprattutto comprendere cosa lo abbia condotto alla crisi. Per ora, le forze dell’ordine non riferiscono nulla riguardo le piste d’indagine.