Tentata rapina a due distributori di benzina in pochi minuti: caccia ai due ladri in scooter

Doppio tentativo di rapina a due distributori di benzina nel Comune di Aprilia: sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Ancora un tentativo di rapina ai distributori di benzina ad Aprilia. L’episodio si è svolto ieri mattina, quando due ladri a bordo di uno scooter hanno provato ad assalire due benzinai con l’attività nella zona comunale. Dei tentativi effettuati, solo uno è andato a buon fine e ha messo nelle tasche dei ladri alcune centinaia di euro. La vicenda ormai vede un anomalo ripetersi da qualche settimana, in una situazione che comincia a impensierire i benzinai del territorio.

Tentativo di rapina ad altri due distributori di benzina ad Aprilia

I ladri hanno colpito durante la mattina presto, pur sapendo che i distributori non avevano grossi incassi in quel momento. I malviventi, a bordo di uno scooter e con il volto occultato dal casco, hanno fatto prima visita al distributore dell’Eni su via Genio Civile. Nonostante i criminali fossero armati con una pistola, il benzinaio non si è fatto intimidire e ha resisto alle minacce dei due soggetti: una reazione che non era prevista dai criminali, che per reazione sono tornati in sella alla moto e fuggiti in direzione della Selciatella.

Secondo tentativo di rapina al distributore di benzina

Come spiega ApriliaNews, i ladri non volevano rimanere senza una refurtiva nella giornata di ieri. Ecco perché si sono recati sulla Pontina e in direzione di Latina, assaltando la stazione di benzina dell’IP. Scesi dalla motocicletta, hanno assalito direttamente il benzinaio in servizio. Per fermare l’assalto dei ladri, l’uomo addetto alla gestione delle pompe ha dovuto consegnargli 200 euro: incasso che probabilmente aveva maturato dall’apertura dell’attività poche decine di minuti prima.

La vicenda spaventa i benzinai di Aprilia, che anche la settimana prima avevano assistito a un altro tentativo di rapina a un distributore: l’episodio avvenne sempre con i due uomini a bordo dello scooter e questa volta in piena notte. Quella volta vennero armati di fucile per minacciare il benzinaio.