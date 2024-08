Tentativi di furto in appartamento a Roma, ladri immortalati a Tor Marancia

Nuovi tentativi di furto in appartamento a Roma: residenti avvistano i ladri in azione nel quartiere di Tor Marancia

Torniamo a parlare di furti in appartamento a Roma, con le vacanze estive dei residenti che hanno contribuito a lasciare le case vuote e dare nuova verve a questo fenomeno criminale. La situazione sarebbe molto complicata all’interno del quartiere di Tor Marancia, dove c’eravamo già interessati di numerosi problemi sulla sicurezza nella zona di piazza dei Navigatori e le strade limitrofi. Anche in quest’occasione, i residenti hanno immortalato diverse volte i ladri in azione e hanno sventato potenziali occupazioni o furti negli alloggi.

Furti in appartamento a Roma: sventati i tentativi a Tor Marancia

I furti in appartamento sono stati uno dei temi trattati dall’assemblea di piazza dei Navigatori, organizzata dal signor Franco Baroni del Comitato di Quartiere Ardeatino – Tor Marancia. Dopo il profondo stato di degrado in cui versano queste strade dell’VIII Municipio, fa molta paura la situazione legata ai “topi d’appartamento” all’interno di questo quadrante capitolino. Uno degli ultimi avvistamenti è avvenuto su via Malfante, strada a pochi passi dal largo Lamberto Loria e la Cristoforo Colombo.

Il residente: “Abbiamo immortalato i ladri in almeno un paio di occasioni”

Su via Malfante le segnalazioni sarebbero molteplici, con alcune palazzine visitate da una coppia di ladri. Non si registrano furti, ma nell’occasione sarebbero stati immortalati due malviventi in azione. Gli uomini, anche fotografati da un sistema di videosorveglianza all’uscio di un appartamento, girerebbero sulle scale per visionare le serrature delle singole porte d’ingresso nelle abitazioni. Secondo la testimonianza di un cittadino, gli uomini si muoverebbero nella notte e scatterebbero delle fotografie alle porte delle abitazioni, soffermandosi poi sull’area della serratura.

Un’altra situazione sarebbe emersa nella zona di piazza dei Navigatori, dove alcuni soggetti sarebbero stati colti muoversi in maniera sospetta nella notte. Secondo il racconto di un residente, gli uomini si muovevano all’esterno di una palazzina e illuminavano con una torcia finestre e balconi. Atteggiamento che avrebbe fatto ipotizzare come, i ladri, cercassero appartamenti coi proprietari in vacanza per svaligiarli o all’occorrenza occuparli.