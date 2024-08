Tentato furto al supermercato di Ostia, adolescenti provano a rubare gli alcolici: fermati da un cliente

Giovanissimi cercano di mettere in piedi un furto al supermercato di Ostia: giovane colto mentre nasconde una bottiglia di alcolici

Ostia torna a far parlare di casi di furto nel proprio territorio. Questa volta i ladri hanno toccato un supermercato, situato al confine tra la zona di Lido Centro e Levante. Secondo il racconto di un cliente dell’attività commerciale, un gruppo di ragazzini avrebbe provato a sottrarre illecitamente delle bottiglie di alcolici dagli scaffali del market. Uno dei giovani sarebbe stato visto da un adulto, che parlandogli avrebbe fatto desistere l’adolescente a compiere il reato e fargli capire la gravità del proprio gesto.

Ragazzini provano il furto al supermercato di Ostia

Un gruppo di ragazzini, durante la giornata di martedì mattina, ha provato a derubare un supermercato situato a viale Vega. Secondo il racconto dei testimoni, ben riportato sul gruppo Facebook di Ostia Informa, i giovani erano composti da ragazzi che andavano dai 10 ai 13 anni. Nonostante la giovanissima età anagrafica, gli adolescenti erano già caduti nel vortice di alcuni atteggiamenti illeciti: il furto di prodotti alimentari, come accaduto in questo negozio a pochi passi dal centro cittadino.

Il racconto del cittadino: “Ho fatto desistere il bambino a rubare al supermercato”

I giovani, secondo i racconti dei cittadini, avevano preso di mira il reparto delle bevande alcoliche. Uno di loro, poco più che un bambino, è stato visto mentre provava a mettere dentro lo zaino una bottiglia di Aperol. Il giovane avrebbe operato insieme altri tre ragazzi, tutti coetanei. Il cittadino, vedendo la scena, avrebbe deciso di avvicinare l’adolescente e fargli capire come non fosse corretto quel comportamento. Piuttosto che avvisare la sicurezza, avrebbe preso il ragazzo da parte e spiegato la gravità del gesto che stava compiendo, che forse per la giovane età ignorava. Un’inaspettata quanto efficace lezione di vita: il giovane prima avrebbe posato la bottiglia al suo posto, poi successivamente avrebbe abbracciato quella persona che gli aveva fatto la ramanzina. Un incontro di pochi minuti, conclusosi con questa frase: “Le prometto che non lo farò mai più”.