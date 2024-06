Tentato omicidio a Tor Bella Monaca: le immagini di sorveglianza incastrano 3 uomini

Le indagini sul tentato omicidio di Giancarlo Tei hanno portato i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati a dare esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di tre uomini di origine sudamericana.

Un’aggressione che si è consumata via Scozza, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, nella tarda serata dell’11 giugno scorso.

Le immagini di videosorveglianza

Gli uomini dell’Arma, coordinati nelle indagini dai magistrati della DDA della Procura di Roma, nell’immediatezza dei fatti hanno battuto palmo a palmo le aree circostanti il luogo nel quale s’è consumato l’agguato nel tentativo di rintracciare elementi di indagine utili a risalire agli autori. E proprio in questa incessante attività investigativa i militari sono riusciti a individuare, mediante la visione di alcune telecamere di videosorveglianza, una autovettura in sosta in una via prossima a via Scozza nel momento in cui si consumava il tentato omicidio e in quelli immediatamente successivi.

Le indagini dei Carabinieri

Partendo da tale dato, atteso che a bordo dell’autovettura attenzionata citata erano saliti due uomini aventi caratteristiche fisiche rispondenti ai dati investigativi acquisiti, i Carabinieri hanno focalizzato, mettendo a sistema gli elementi contenuti nelle Banche Dati con quelli visivi forniti dalle varie telecamere acquisite, tutte le attenzioni su una determinata auto individuandone successivamente il numero di targa.

Immagini e testimonianze incastrano i tre uomini

Grazie alle immagini acquisite e alle testimonianze di quanti hanno notato la presenza di quella vettura, i Carabinieri, sono riusciti a tracciare gli spostamenti sul territorio di quel veicolo, riuscendo a risalire all’identità degli indagati risultati essere tre uomini, di origine sudamericana anagraficamente residenti a Genova.

É importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.