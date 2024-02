Tentato omicidio a Roma: arrestato un 31enne. Indagini lampo della Polizia

Tentato omicidio a Roma, uomo gambizzato davanti una sala slot a Torre Maura: catturato uno dei sicari nella sparatoria.

Gambizzazione nel quartiere di Torre Maura, a Roma. La vicenda risale allo scorso gennaio, quando un uomo è stato misteriosamente gambizzato davanti a una nota sala slot della zona. La vittima fu vittima di un vero e proprio agguato ai suoi danni, con uno dei responsabili, un cittadino tunisino di 31 anni, arrestato solamente poche ore fa dopo una fitta attività di indagine.

Tentato omicidio a Roma: uomo gambizzato a Torre Maura

Secondo le indagini fatte dagli uomini della Polizia di Stato, la vicenda nasce all’interno di una sala slot su piazza degli Alcioni. Qui la vittima della sparatoria, per motivi ancora non chiariti, litiga con tre persone all’interno della stessa attività per il gioco d’azzardo. Una questione che, per gli animi caldi di tutti i protagonisti, si sposta all’esterno della sala slot.

Gli spari contro l’uomo a Torre Maura

Invitato fuori da uno dei tre uomini, la vittima si sposta all’esterno dell’attività. Una volta fuori, viene raggiunto da una macchina scura, dal quale scendono due persone che, armati di pistole, cominciano a sparargli contro. Nel tentativo di fuggire dalla zona di fuoco, il soggetto viene raggiunto di spalle da due proiettili, che lo colpiscono prima alla tibia e successivamente al piede.

Diversi testimoni sulla scena, evidenziano come la vittima, prima degli spari, sia stata avvicinata da due soggetti con le pistole, venendo prima aggredito alle spalle e successivamente ricevendo un violento pugno nella zona della nuca.

Il fermo del sicario

Grazie alle testimonianze dei presenti e la videosorveglianza presente nella zona di piazza degli Alcioni, gli agenti sono riusciti a individuare uno dei sicari che prese parte alla sparatoria di Torre Maura. Il 31enne tunisino, dopo una fuga di due settimane (la vicenda si svolge nella giornata di domenica 21 gennaio 2024), è stato rintracciato presso la zona di Torre Spaccata, dove risultava residente.