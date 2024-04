Tentato omicidio a Roma, lite di coppia finisce con un accoltellamento davanti ai due figli minori

Una lite di coppia, in un appartamento di via Calpurnio Pisone, a Roma, ieri pomeriggio, sabato 20 aprile, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo, un 34enne di origini peruviane e una 27enne ecuadoregna, stavano discutendo animatamente, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli uomini della Polizia, finché la donna ha impugnato un coltello da cucina e colpito il consorte.

La donna ha accoltellato il marito

La 27enne ha affondato la lama nella spalla sinistra dell’uomo, all’altezza della scapola. Tutto questo s’è verificato mentre nell’appartamento si trovavano anche i due figli della coppia, due bambini di 3 e 4 anni. I poliziotti, allertati probabilmente dai vicini che hanno sentito il trambusto, hanno affidato alle cure dei medici del 118 il 34enne che è stato trasportato all’ospedale San Giovanni, dove si trova tutt’ora ricoverato, seppure non è in pericolo di vita.

L’arresto per tentato omicidio

La donna è stata, invece, fermata e arrestata con l’accusa di tentato omicidio e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà comparire per rispondere dell’accaduto. Mentre i due minori sono stati affidati alle cure della nonna.