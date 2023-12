Tentato omicidio a Roma, moldavo 51enne in gravissime condizioni: fermato un giovane a Prima Porta

Tentato omicidio nel quadrante di Prima Porta a Roma: giovane riduce in fin di vita cittadino della Moldavia.

Nel tranquillo quartiere di Prima Porta, precisamente in Via Dalmine 22, a Roma, un violento episodio ha sconvolto la serenità della comunità. Gli agenti del Commissariato di Ponte Milvio sono intervenuti sul luogo di un’aggressione avvenuta ieri, 18 dicembre 2023, alle ore 22, che si sarebbe trasformata in tentato omicidio.

Il tentato omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere Prima Porta di Roma

Un giovane rumeno di 21 anni ha brutalmente aggredito un uomo moldavo di 51 anni, causandogli gravi traumi toracici e fratture multiple alle costole. La vittima, ora ricoverata in condizioni critiche all’Ospedale Sant’Andrea, è in prognosi riservata. L’aggressore è stato prontamente fermato dalla Polizia ed è attualmente indiziato per tentato omicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e le motivazioni dietro questa violenta aggressione.

Le condizioni del tentato omicidio a Prima Porta

Il 51enne moldavo, dopo essere stato soccorso dai sanitari intervenuti sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Sant’Andrea, dove è attualmente in cura per le gravi lesioni riportate durante l’aggressione. La comunità locale è sconvolta e preoccupata per l’incolumità dei propri residenti. Alcuni testimoni oculari dell’evento hanno dichiarato di aver sentito grida provenire dalla via, attirando l’attenzione e la preoccupazione degli abitanti circostanti.

Le indagini sul violento episodio di Roma

Le autorità stanno collaborando strettamente con il personale medico per monitorare l’evolversi delle condizioni della vittima e raccogliere ulteriori dettagli sull’aggressione. Nel frattempo, il giovane rumeno si trova in stato di fermo e sarà sottoposto a interrogatorio per chiarire le circostanze del brutale attacco. La Polizia invita chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le indagini, al fine di fare luce su questo tragico episodio che ha scosso la tranquillità di Prima Porta. La sicurezza della comunità è ora al centro dell’attenzione, e le autorità assicurano di adoperarsi per garantire giustizia e sicurezza nei luoghi di vita della cittadinanza.