Tentato omicidio a Velletri: uomo 47enne accoltellato nella notte. Mistero sull’aggressione

Mistero attorno a un tentato omicidio nel Comune di Velletri: trovato uomo con diverse coltellate al torace nel centro storico cittadino.

Un signore di 47 anni, originario del Comune di Albano, è stato brutalmente accoltellato nella notte e lotta ora per la vita presso il Nuovo ospedale dei Castelli Romani. La dinamica dell’aggressione è avvolta ancora nel mistero, poiché non è ancora chiaro dove esattamente si sia verificato l’attacco che lo ha ridotto in fin di vita, ma solo dov’è stato trovato il corpo della vittima dopo il tentato omicidio, ovvero il centro storico di Velletri.

Mistero sul tentato omicidio a Velletri

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato trovato privo di sensi e sanguinante in via San Pietro, nel cuore del centro storico di Velletri. Era accompagnato da due uomini, che hanno riferito di averlo trovato in quella posizione e di averlo poi trasportato d’urgenza in ospedale per non farlo morire vista la vistosa emorragia.

L’uomo trovato a Velletri vittima di diverse coltellate

I medici hanno riscontrato diverse ferite da taglio, tutte concentrate nelle zone del torace e dell’addome, che hanno causato un’importante emorragia e hanno rischiato di ucciderlo. Il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, che è riuscito a fermare l’emorragia, ma le sue condizioni rimangono gravi e lotta ancora per non morire in un letto d’ospedale.

Cosa sappiamo sulla vittima del tentato omicidio?

I Carabinieri di Velletri stanno indagando sull’accaduto e hanno interrogato i due accompagnatori della vittima, che potrebbero saper raccontare qualche altro particolare in merito a questa tragedia. Al momento, le cause dell’aggressione non sono chiare, ma le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine includono una lite degenerata, un regolamento di conti o un’aggressione a scopo di rapina finita tristemente nel sangue. La comunità di Velletri, dopo questa tragica vicenda, è sgomenta per questo fatto: i cittadini attendono di conoscere nuovi particolari attorno a questo tentato omicidio, che apre un dibattito sulla sicurezza del Comune ai Castelli Romani.