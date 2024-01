Terminillo, soccorsi due alpinisti romani: caduti per oltre 150 metri

I soccorsi alpini sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica 14gennaio per salvare due alpinisti romani in difficoltà sul Terminillo. La coppia è rimasta vittima di un incidente, cadendo in un dirupo per oltre 150 metri.

Salvataggio in extremis per una coppia di giovani alpinisti romani, rimasti vittima di una caduta accidentale mentre scalavano il monte Terminillo questa domenica. I due erano legati in conserva, nella parte basale del Canale Centrale, quando sono caduti e scivolati per oltre 150 metri. Per la violenta caduta sono stati riportati dalla donna anche dei danni agli arti ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino.

Salvati due alpinisti romani sul Terminillo

Il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del Lazio è intervenuto, nel primo pomeriggio di oggi 14 gennaio, in soccorso di due giovani alpinisti di Roma, un uomo e una donna, coinvolti in un incidente sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti.

La donna, di 35 anni, ha riportato un trauma a un arto inferiore a seguito dell’impatto. Immediatamente dopo l’incidente sono intervenuti i tecnici del Cnsas Lazio, che erano già presenti in zona insieme ad altre squadre del Soccorso alpino Umbria e del Sagf della Guardia di Finanza. I tecnici hanno raggiunto i due alpinisti, per poi immobilizzare la 35enne ferita e trasferirla in barella fino alla sella di Leonessa. Qui è stata soccorso da un’autoambulanza del 118. Al soccorso hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato del Terminillo.