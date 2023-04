Fratelli aggrediscono ripetutamente la madre per i soldi della droga: lesioni anche per un agente

Terracina. La droga è una brutta bestia. E quando arriva a spingere due fratelli a malmenare ed aggredire colei che dovrebbero amare sopra ogni cosa, ovvero la madre, allora forse è già troppo tardi. Perché è proprio quello che è accaduto in questi ultimi giorni a Terracina, dove due fratelli pur di ottenere il denaro necessario all’acquisto degli stupefacenti, sono arrivati ad aggredire dentro casa la propria madre.

Terracina, violenta lite sfocia in rissa: gruppo di uomini pesta un connazionale

Le aggressioni ripetute a Terracina

Il fenomeno, purtroppo, non è nuovo alle cronache. L’astinenza dalla ”dose” può comportare il verificarsi di forti stati di insofferenza a chi fa uso di sostanze. Insofferenza che rapidamente, se non si soddisfa la necessitò, si tramuta velocemente in violenza nei confronti di qualunque elemento abbia valore di ostacolo. In questo caso, la madre, che probabilmente si era rifiutata di concedere del denaro ai figli perché consapevole della cosa. E così, nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. di Terracina sono intervenuti in quel territorio a seguito di richiesta giunta al Numero Unico per le Emergenze 112 per una segnalata aggressione da parte di due fratelli ai danni della madre.

Lesioni anche per un agente

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la donna era stata vittima di ripetuti episodi di maltrattamento da parte dei figli, per lo più finalizzati all’ottenimento di denaro per l’acquisto di stupefacenti. Una situazione che era gradualmente sfuggita di mano e che poteva concludersi nel peggiore dei modi, date le circostanze e i presupposti. All’arrivo della pattuglia, i due fratelli erano ancora agitati, e hanno anche opposto resistenza e durante le fasi dell’intervento un operatore ha riportato lesioni personali. Alla fine, poi, sono immobilizzati e placati. Entrambi sono stati tratti in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.