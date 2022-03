Terracina choc: agente della polizia stradale si suicida in caserma

Terribile gesto di un agente della polizia stradale a Terracina. Il poliziotto, un uomo di circa 50 anni, si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola con l’arma d’ordinanza mentre era all’interno del Distretto di Terracina, dove prestava servizio.

Si spara nel Comando di Polizia: morto agente della Stradale di Terracina

L’agente, residente a Fondi con la moglie e i due figli adolescenti, non aveva mostrato in precedenza segni che facessero pensare a problemi tali da giungere a una conclusione così tragica. Ancora non si sa se il poliziotto abbia lasciato un biglietto che spieghi il motivo del suo terribile e drammatico gesto. La notizia del suicidio si è rapidamente diffusa ha sconvolto sia Fondi, dove viveva, che Terracina, dove prestava servizio.

La redazione si unisce al cordoglio della famiglia.