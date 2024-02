Terracina, incidente stradale sull’Appia: auto finisce nel canale

Grave incidente stradale a Terracina, automobile finisce all’interno di un canale sull’Appia: s’indaga sulla vicenda.

Momento di forte tensione a Terracina, dopo che ieri sera un’automobile è finita all’interno di un canale dopo un incidente stradale. Solo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e probabilmente un cittadino che ha prestato soccorso, ha permesso il salvataggio di chi guidava la vettura e soprattutto non fargli perdere la vita all’interno di questo bruttissimo episodio.

Auto finisce nel canale a Terracina

Secondo le testimonianze dei cittadini residenti a Terracina, l’incidente stradale si sarebbe verificato intorno alle 20.30 di ieri sera (sabato 17 febbraio 2024). Un’autovettura, in dinamiche ancora tutte da accertare, sarebbe caduta all’interno del canale Pio VI, posizionato nell’area nord della nota località balneare pontina e lungo la via Appia.

Salvata la vita all’automobilista finita nell’acqua

A bordo della macchina era al volante una giovanissima ragazza, che caduta all’interno del canale non è riuscita a uscire dal proprio veicolo come toccata l’acqua. Secondo una prima ipotesi, un cittadino coraggioso gli avrebbe salvato la vita, prima tuffandosi e poi successivamente liberandola dall’automobile e la cintura di sicurezza con il quale viaggiava.

Le prime ricostruzioni sull’incidente stradale di Terracina

La vicenda andrebbe ancora chiarita nei minimi dettagli, ma le testimonianze sul posto starebbero fornendo con il passare delle ore dei maggiori dettagli. L’automobile sarebbe finita nel canale Pio VI dopo uno scontro con una seconda autovettura. A detta dei testimoni, si sarebbe trattato di uno scontro molto violento, che per la forza dell’impatto ha fatto carambolare l’automobile della giovane automobilista all’interno dell’acqua.

Le condizioni della ragazza rimasta bloccata in auto

Sul posto sarebbero arrivati nel giro di poco tempo i soccorsi, tra cui Vigili del Fuoco e i paramedici del 118. La ragazza sopravvissuta all’incidente, avrebbe riportato lievi ferite dopo l’impatto. I paramedici, per monitorare al meglio la salute della giovane, avrebbero trasferito la ferita presso l’ospedale Fiorini di Terracina, dove la ragazza non è stata ritenuta in pericolo di vita.