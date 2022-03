Terremoto ai Castelli, scosse ripetute su tutta l’area: situazione in aggiornamento

Ariccia. Una giornata in preda all’ansia, per i cittadini di alcune località dei Castelli Romani che hanno avvertito chiaramente diverse scosse di terremoto nelle ultimissime ore. Le preoccupazioni sono scattate nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo 2022, a partire dalle ore 13.00. Tra i comuni coinvolti dalle vibrazioni sicuramente l’area a ridosso di Aprilia e litorale.

Le scosse ai Castelli Romani

La prima, come segnalato dal sito dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, ha avuto come epicentro Albano, con magnitudo 2.1 a una profondità di 11 km. La seconda, intorno alle 16.25 di magnitudo 2.5 ed epicentro a 5 km a sud-ovest del centro di Ariccia. Queste sono state avvertite nettamente ad Aprilia, Ardea, Pomezia, Anzio, Nettuno, Albano, Lanuvio. Per il momento, per fortuna, non si segnalano danni a persone o cose. Tutti i terremoti sono stati segnalati da Sala Sismica INGV-Roma.