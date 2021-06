Terremoto nel Lazio, registrate due scosse: epicentro a Sora

Trema la terra in provincia di Frosinone. Poco fa si sono registrate due scosse di terremoto a Sora, una di magnitudo 3.4 alle 18.37, l’altra di 2.4 alle 18.51.

Terremoto in provincia di Frosinone 22 giugno 2021

Come riporta l‘INGV, la prima scossa di magnitudo 3.4 (registrata alle 18.37) ha come epicentro Sora, in provincia di Frosinone, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.75, 13.61 e a una profondità di 16 km.

La seconda, avvenuta pochissimi minuti fa, di magnitudo 2.4 è stata registrata a 3 km N Sora (FR), con coordinate geografiche (lat, lon) 41.75, 13.62 e a una profondità di 16 km.

Il terremoto è stato avvertito molto bene in tutta la provincia di Frosinone, dal capoluogo ai paesi limitrofi come Vico nel Lazio, Ceprano, Boville, Arnara, Monte San Giovanni Campano. Scossa avvertita anche in Abruzzo.