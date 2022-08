Terribile aggressione a Ostia: 25enne accoltellato al petto con un cacciavite

La situazione è andata fuori controllo oggi pomeriggio, al Pontine di Ostia dove un ragazzo, di 25 anni, è stato accoltellato con un cacciavite. Tra il caos e le urla dei presenti la vittima è stata soccorsa immediatamente e trasportata, d’urgenza con il codice rosso, all’Ospedale Grassi di Ostia dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Nel dettaglio

Erano più o meno le 16:30 quando, tra la folla, due hanno iniziato a litigare per motivi che ancora non sono chiari ma che sembrerebbero “futili”. Ma la rabbia, l’ira e la non lucidità hanno avuto la meglio. E in un attimo, quella discussione, si è trasformata in una bruttissima violenza fisica. Non sono ancora chiare le dinamiche del fatto. Certo è, che la ferita che ha riportato il ragazzo di 25 anni è profonda e si trova sotto i ferri. Sul caso, sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.