Terribile incidente a Roma: resta incastrato sotto l’auto

Brutto incidente quello avvenuto poco fa a Roma, in via Marziale all’altezza del civico n°19. Qui, una persona è rimasta ferita e ora, proprio in questi istanti, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco sono sul posto.

La dinamica dell’incidente di oggi in via Marziale

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, così come non è noto il numero dei mezzi coinvolti. Quello che è certo, però, è che una persona, di cui non si conoscono ancora le generalità, è rimasta ferita, incastrata con uno degli arti inferiori sotto la ruota dell’auto. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, per estrarre la persona, e il personale sanitario del 118.

Articolo in aggiornamento