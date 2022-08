Terribile incidente sul GRA: grosso camion si ribalta e prende fuoco (FOTO E VIDEO)

Sono attimi di panico. Un grosso furgone sul Grande Raccordo, uscita esterna Trionfale, si è ribaltato e ha preso fuoco. Una fortissima esplosione che ha coinvolto non solo gli automobilisti lì vicino ma anche gli abitanti delle case attorno che hanno visto la scena. Per il momento, non si dichiara nessun ferito.

Foto di Luca Bozo Pagni

Incendio sul GRA

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco che in questo momento stanno cercando di spegnere le fiamme arrivate nella carreggiata. Al momento non si hanno informazioni dettagliate sulle dinamiche dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti.