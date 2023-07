Terribile incidente sulla Colombo, bus contro moto: 60enne rischia di perdere un piede

Grave incidente sulla via Cristoforo Colombo, nota arteria urbana che collega la zona di Ostia con i quartieri di Roma e il Centro Storico di Roma. Ad andare in collisione lungo la strada sono due mezzi, ovvero un autobus dell’ATAC e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il centauro a bordo della moto, che per le gravi ferite è stato trasportato in ospedale e sta subendo un importante intervento chirurgico per salvargli un arto inferiore.

L’incidente sulla via Cristoforo Colombo di Roma

L’incidente tra i due mezzi sarebbe avvenuto all’altezza della tenuta del Presidente della Repubblica a Castel Porziano, che si trova a pochi passi dall’incrocio con via di Malafede. Una motocicletta, modello BMW RT, sarebbe finita per motivi da chiarire sotto un autobus di linea dell’ATAC, ovvero la linea “709” che ferma proprio in prossimità della tenuta di Castel Porziano.

Le condizioni del motociclista

Lo scontro tra le due vetture, sarebbe avvenuto questa mattina alle 7.30 davanti all’incrocio della tenuta del Presidente della Repubblica. L’uomo che guidava la motocicletta, un sessantenne, per motivi da chiarire sarebbe finito sotto le ruote dell’immenso autobus del trasporto pubblico romano. Per conseguenza dell’incidente, probabilmente una ruota del grosso bus sarebbe passata sul piede del centauro, rendendo necessario un intervento dei paramedici.

Arrivati i paramedici del 118, è stato valutato prioritario il trasferimento del centauro presso l’ospedale San Camillo di Roma. Come arrivato al Pronto Soccorso, l’uomo in codice rosso è stato subito portato in sala operatoria. Qui sta subendo, ancora, un intervento chirurgico al fine di evitare l’amputazione del piede e probabilmente della gamba, fortemente compromessi dopo il brutale incidente automobilistico.

Le prime ipotesi sui motivi dell’incidente

In uno scenario tutto da definire, l’ipotesi più plausibile sarebbe rintracciabile in una manovra azzardata di uno dei due veicoli. La moto avrebbe urtato sul lato destro, in direzione Roma, l’autobus, mentre questo stava svolgendo la fermata in prossimità dell’incrocio con via di Malafede. Un contatto che, per la forza, avrebbe spinto la moto BMW e il centauro sotto le ruote dello stesso mezzo pubblico.