Terribile incidente sulla via del Mare: due feriti in codice rosso, strada chiusa

Tremendo incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio, sulla via del Mare, all’altezza di Dragona, nei pressi della pista di pattinaggio, in direzione Ostia. A scontrarsi, pochi minuti dopo le 14:00, due auto – una Lancia Y e una Opel Corsa – e uno scooter, che nell’urto si è spezzato in due. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una delle due auto abbia azzardato un sorpasso e si sia trovato davanti l’altra auto: lo scontro è stato inevitabile. Nell’urto è rimasto coinvolto anche uno scooter, che non ha fatto in tempo a frenare e ha preso le auto.

I soccorsi dopo l’incidente sulla via del Mare

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’eliambulanza, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare. L’elisoccorso ha trasportato uno degli scooterista al pronto soccorso del San Camillo, mentre l’altro al policlinico Gemelli. Entrambi, padre e figlio, sono in codice rosso. C’è da capire come mai i due avessero imboccato la via del Mare, vietata alle due ruote. Una donna, che si trovava a bordo di una delle due vetture, invece, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia: risulta essere ferita, ma non in gravi condizioni.

Le dichiarazioni di una testimone

Drammatico il racconto di uno dei protagonisti, fatto a una testimone, il quale ha raccontato di essersi trovato l’altra vettura davanti perché stava sorpassando. “Li ha presi – ha raccontato – e si stava per ribaltare – poi è riuscito a riprendere il controllo. Aveva una bimba in braccio che ha sicuramente sbattuto la testa. Spero fosse solo in stato di shock, perché aveva lo sguardo fisso e non parlava. C’erano il fratellino di circa 10 anni che piangeva e la mamma per terra che aspettavano i soccorsi”.

Chiusa temporaneamente via del Mare

La dinamica, però, è tutta da accertare. Saranno i caschi bianchi a dover ricostruire cosa sia accaduto esattamente e quali siano le responsabilità. Per soccorrere i feriti e poter fare i rilievi del sinistro e accertare cause e colpe, gli agenti hanno chiuso temporaneamente la strada nel tratto interessato. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe file soprattutto in direzione Acilia.

(Foto in copertina di Roberta Venditti)