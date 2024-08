Terrore a Ostia, clochard va in escandescenza coi passanti: persone scappano dai locali per la paura

Attimi di panico al centro di Ostia: clochard va in escandescenza dove non aver ottenuto un’elemosina da 10 euro

Attimi di terrore al centro di Ostia, dove un clochard ha creato problemi di ordine pubblico nella zona di Piazza Anco Marzio. L’uomo, probabilmente sotto effetto di droghe e alcol, avrebbe creato scompiglio nella zona sotto le saracinesche dell’ex Bar Sisto, probabilmente dopo non aver ricevuto i soldi dell’elemosina da un cliente di qualche locale della piazza. Ne sarebbero nate urla, minacce e pugni contro le saracinesche, che hanno costretto i Carabinieri a intervenire nella nota piazza lidense.

Clochard in escandescenza al centro di Ostia: Carabinieri costretti a intervenire

Protagonista della vicenda un clochard ormai stabile a piazza Anco Marzio, che su questo giornale avevamo già segnalato per la costante presenza sotto le saracinesche del Sisto. L’uomo avrebbe cominciato a chiedere prepotentemente l’elemosina intorno alle 19.45, mostrandosi con un approccio molto violento verso i passanti e soprattutto i clienti dei locali di ristorazione. Qui avrebbe incrociato un cittadino, con cui avrebbe approcciato mettendo in piedi una vera e propria estorsione: avrebbe chiesto almeno 10 euro, sennò avrebbe ribaltato il tavolo dove si trovavano i signori per un’apericena.

Attimi di panico a Piazza Anco Marzio: la vicenda

Il signore al tavolo, anche per tutelare la moglie seduta al tavolo con lui, non sarebbe caduto al sopruso del clochard. Si sarebbe alzato e lì si sarebbero surriscaldati gli animi del senzatetto, che avrebbe cominciato a urlare e scalciare sedie e tavoli. Per evitare che lo sbandato aggredisse la signora al fianco dell’uomo, alcuni passanti sono dovuti intervenire per bloccare il clochard e riportarlo alla calma nel giaciglio di fortuna. Una situazione dove alcune persone, sedute ai locali, si sono alzate dal tavolo e sono scappate via per la paura, in alcuni casi senza nemmeno pagare. Una confusione riportata sotto controllo solo con l’arrivo dei Carabinieri, con due militari dell’Arma che sono intervenuti verso il senzatetto e hanno ricostruito il grave episodio a piazza Anco Marzio.