Terrore a Roma, anziana rapinata da due uomini armati al quartiere Trieste: bottino da 10 mila euro

Violenta rapina in casa di una signora nel quartiere Trieste di Roma: donna minacciata da due ladri armati.

Una donna anziana di 70 anni è stata sequestrata e rapinata, nella giornata di mercoledì 20 dicembre 2023, da due uomini armati di spranga a Viale Pola, nel quartiere Trieste di Roma.

La rapina alla donna anziana del quartiere Trieste di Roma

La vittima, che rientrava a casa dal lavoro, è stata aggredita appena aperta la porta della propria casa. I malviventi, che avevano già forzato una portafinestra di un balcone per entrare nella dimora, l’hanno prima afferrata e poi tirata all’interno dell’appartamento. Qui, per almeno venti minuti, la donna è stata minacciata dai due aggressori, che le chiedevano di consegnare gioielli preziosi e tutto il denaro disponibile nella dimora. La vittima, terrorizzata, non è riuscita a fornire la combinazione della propria cassaforte per lo shock, ma i rapinatori sono comunque riusciti a forarla parzialmente, prendendo diversi gioielli del valore complessivo di circa 10mila euro.

L’allarme nel palazzo al quartiere Trieste

L’allarme della violenta rapina è stato lanciato da un inquilino del piano di sopra, che ha sentito le urla della donna e ha chiamato immediatamente i soccorsi attraverso il numero del 112. Quando la polizia è arrivata sul posto, i due malviventi erano già fuggiti dalla porta d’ingresso e avevano fatto perdere magistralmente le proprie tracce. La vittima è stata trovata raggomitolata in un angolo, visibilmente provata e in stato di shock per la violenza subita. È stata soccorsa dal personale dei paramedici del 118, ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale per valutare danni o problemi di salute dopo l’aggressione.

Chi sarebbero i due ladri di Roma?

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla signora vittima del furto, i due aggressori sono stati descritti come di corporatura minuta, vestiti con abiti scuri, volti coperti e con accento ben rintracciabile nei cittadini provenienti dall’Est dell’Europa. Le indagini della polizia sono in corso, con le prossime ore che potrebbero fornire nuovi aggiornamenti.