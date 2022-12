Terrore a Roma, pitbull aggredisce due cani nel giro di un’ora (VIDEO)

Una scena agghiacciante, terribile, avvenuta in pieno pubblico con il rischio ed il pericolo che il tutto potesse degenerare, come di fatto in parte è accaduto. La scena che i malcapitati si sono trovati di fronte è la seguente: il pitbull che avanza e punta un cane al guinzaglio. Ma lui, il pitbull no, non è legato. Cammina al fianco del suo padrone, un ragazzo conosciuto nel quartiere. Si avventa contro il cane, una femmina, e inizia a morderla al collo, in modo feroce. Poi, il disperato tentativo dei padroni di fermare il tutto, mentre i cani sono nel pieno della lotta, e ormai non rispondo più agli ordini e ai comandi dei rispettivi padroni. Una scena violenta, terrificante, raccontata anche da uno dei testimoni su Facebook, con un post dedicato, dove scrive: ”Buona sera, oggi alle 17.45 in via s Bernadette angolo con ns. Signora di Lourdes, il mio cane è stato aggredito da un Pitbull marrone che era slegato e che era con un ragazzo di nazionalità araba, probabilmente egiziano o tunisino..alla fine della colluttazione il proprietario ha legato il cane, mi ha guardato ed è fuggito in direzione Cornelia. Mi dicono che sia stato fermato da qualcuno tra cisalfa e castroni, a via Boccea, se qualcuno ha visto qualcosa mi può informare??? Grazie.

Roma, sguinzaglia il pitbull contro un passante per rapinarlo. Azzannati anche gli agenti di Polizia

Il video choc: pitbull tenta di sbranare un altro cane

Ma non è tutto, perché tra i commenti un altro utente dichiara che nell’ultima ora ci sarebbe stata anche un’altra aggressione, pare sempre dallo stesso cane: ”È da tanto che quel ragazzo lo portano sempre via, sia a lui che al cane. Ma ritorna sempre. Mi dispiace per il tuo cane, spero stia bene. Anche una signora ha scritto su un altro gruppo per l’aggressione al suo cane un paio di ore fa .. Fate foto e denunciate . Il ragazzo non sa gestire il suo cane”. Insomma, due aggressioni nello stesso giorno, entrambe molto violente a quanto pare. E ritornando al primo caso, inoltre, secondo le parole dell’utente, il suo cane è stato aggredito sì, e alla fine, come se nulla fosse accaduto, ecco che il padrone dell’altro cane, certamente in fallo dal momento che portava a spasso il suo pitbull senza guinzaglio, si è addirittura dato alla fuga fuggendo dalle proprie responsabilità. Inutile sottolineare la paura degli astanti che si sono ritrovati davanti la terribile scena. Le immagini che vogliamo mostrarvi nel video seguente sono più eloquenti di qualsiasi parola in merito.