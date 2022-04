Terrore nel supermercato a Torvaianica: bandito fa irruzione pistola in pugno, rubato l’incasso

Momenti di paura ieri pomeriggio nel supermercato Coop di Martin Pescatore a Torvaianica. Erano circa le 18.40 quando un bandito armato di pistola ha fatto irruzione nel punto vendita dirigendosi verso le casse. Dopodiché, una volta arraffato il denaro, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Paura anche tra i clienti considerando che in quell’orario il supermercato era abbastanza frequentato.

Rapina a mano armata a Torvaianica

Il bandito, tuttora ricercato, è entrato nel negozio con il volto travisato da una mascherina e da un cappello. Senza perdere tempo ha minacciato le cassiere (due quelle aperte in quel momento, ndr) e si è fatto consegnare l’incasso. Quindi è fuggito via come detto inizialmente a piedi e poi verosimilmente con l’ausilio di un mezzo parcheggiato all’esterno.

Bandito nella Coop di Martin Pescatore ripreso dalle telecamere

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Torvaianica che ora sono al lavoro per rintracciare l’autore della rapina. In tal senso si spera di ricavare elementi utili dalle immagini della video sorveglianza considerando che le telecamere hanno ripreso tutta la scena. Nel corso della mattinata verrà pertanto formalizzata la denuncia integrata anche dalle sequenze estrapolate dai filmati del tardo pomeriggio di ieri.

Bottino da quantificare

Al momento non è noto il danno subito dal supermercato. Mentre scriviamo sono in corso gli accertamenti per quantificare il bottino del colpo. Ad ogni modo una prima stima parla di denaro rubato per un valore di circa 500 euro.

