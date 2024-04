Terrore per Hysaj, rimane bloccato nella sua macchina in fiamme: fortunatamente illeso

Tantissima paura per il difensore della Lazio Elseid Hysaj: il calciatore è rimasto intrappolato nella sua nuova Ferrari in fiamme.

Momento di puro terrore per Elseid Hysaj. Il difensore della Lazio stava viaggiando con la sua macchina, quando per problemi ancora tutti da accertare il veicolo ha preso fuoco. Lo sportivo era a bordo con un parente, trovando grandi difficoltà a uscire dall’automobile in fiamme. Miracolosamente i due uomini alla fine sono riusciti a scappare dalla macchina, nonostante il mezzo sia stato completamente divorato dalle fiamme.

Hysaj bloccato nell’automobile in fiamme

Il giocatore ha rischiato di perdere la vita nell’ultimo incidente stradale che gli è occorso. Mentre stava viaggiando a bordo di una Ferrari nuova, la macchina ha cominciato a prendere fuoco. Con lui, in quel momento, viaggiava anche il suocero: entrambi gli uomini, pur provando a uscire dall’abitacolo, per diversi secondi hanno trovato gli sportelli del mezzo completamente bloccati. Nonostante i molteplici tentativi di fuga, i due uomini alla fine sono riusciti a trovare la maniera di uscire dal veicolo e salvarsi la vita senza rimanere feriti.

La presunta dinamica legata al problema della macchina

Le presunte dinamiche di questa disavventura, quest’oggi, sono spiegate sulle pagine de Il Corriere dello Sport. L’episodio si è verificato l’8 aprile, con il difensore che nonostante lo shock si è allenato con il gruppo in vista della partita con la Salernitana. L’automobile andata in fiamme era una Ferrari nuova di zecca, che lo stesso giocatore aveva comprato da pochi giorni e dal valore di quasi 200mila euro. Nel momento dell’incidente tecnico, lo sportivo probabilmente stava facendo fare un giro di prova al proprio suocero sull’automobile nuova.

La scena davanti agli occhi della moglie

Che si trattasse di un giro di prova, potrebbe essere testimoniato da un particolare: la moglie ha visto la scena davanti agli occhi, con il conseguente spavento. Hysaj in queste ore ha potuto commentare anche lo sfortunato episodio, che poteva rivelarsi anche tragico: per il giocatore si sarebbe trattato di un difetto di fabbrica.