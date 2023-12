Terrore sulla Casilina, ruba la macchina alla mamma e si schianta contro l’ambulanza

Ruba la macchina alla mamma a Cassino: ragazzo nella notte si schianta contro un’ambulanza sulla via Casilina.

Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità del Comune di Cassino, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Un giovane diciassettenne, senza patente, ha rubato l’auto di sua madre e si è schiantato contro un’ambulanza in servizio d’emergenza sulla Casilina, che stava trasportando un paziente presso l’ospedale locale.

Ruba la macchina alla mamma e si schianta contro l’ambulanza a Cassino

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 di notte, sulla Casilina Sud, all’altezza del comune di Cervaro. L’ambulanza, una Nissan Primastar, stava procedendo a sirene spiegate nel momento dell’impatto, quando è stata colpita lateralmente dalla Nissan Micra guidata dal giovane irresponsabile. L’impatto è stato violentissimo, e ha coinvolto pesantemente entrambi i veicoli a livello di danni. L’ambulanza infatti è stata completamente distrutta, e l’equipaggio a bordo, composto dal conducente e un infermiere, ha riportato ferite di varia entità. Il giovane conducente, che era solo a bordo della sua auto, ha riportato ferite gravi ed è ricoverato in ospedale.

Incidente sulla Casilina: vittime portate all’ospedale di Cassino

Tutti e tre i coinvolti nell’incidente sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove sono tuttora ricoverati in prognosi riservati. Le loro condizioni sono gravi, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.

Denunciato il minorenne che ha causato l’incidente sulla Casilina

L’incidente ha provocato grande sgomento nella comunità locale. Il giovane conducente, che è un minorenne, è stato denunciato per furto e lesioni personali gravi. Il gesto del giovane conducente è stato sconsiderato e ha rischiato di provocare una tragedia. La guida senza patente è un reato grave, che può avere conseguenze fatali. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per contrastare il fenomeno della guida senza patente, che è un pericolo per la sicurezza di tutti.