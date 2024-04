Teschio umano trovato a Ponte Galeria: è giallo a Roma

Trovato un teschio umano in un’area di campagna a Ponte Galeria: sul macabro ritrovamento indagano i Carabinieri.

Macabro ritrovamento nel quartiere di Ponte Galeria, nell’XI Municipio di Roma Capitale. Una donna avrebbe ritrovato in un’area di aperta campagna un teschio. I Carabinieri, arrivati sul posto insieme a un medico legale, avrebbero confermato come quel cranio appartenesse a una persona. Sulla vicenda sono partite le indagini da diverse ore, con i militari che al momento cercano di capire l’identità della persona morta.

Il macabro ritrovamento nel quartiere di Ponte Galeria a Roma

Il ritrovamento del teschio è avvenuto ieri pomeriggio. A denunciarlo una signora, che avrebbe ritrovato i resti umani nei pressi dei binari del treno regionale e in prossimità della stazione Ponte Galeria, che si trova sul percorso della “Fara Sabina-Roma Fiumicino”. Il teschio era posizionato in un’area considerata rurale della zona, nonostante si trovasse nei pressi della locale stazione ferroviaria e i binari passassero a distanza di pochi metri dal triste ritrovamento.

La denuncia alle forze dell’ordine

Effettuato il ritrovamento del teschio, probabilmente durante una passeggiata per gli spazi verdi di Ponte Galeria, la donna ha chiamato immediatamente il numero di emergenza 112. Qui si sono presentati i Carabinieri, che individuato il punto dov’era situato il teschio hanno cominciato le indagini.

Il ritrovamento del teschio a Ponte Galeria

Il teschio è stato ritrovato in prossimità di un canale di scolo, situato proprio tra i campi della campagna di Ponte Galeria. I Carabinieri hanno chiesto immediatamente la collaborazione di un medico legale, che avrebbe chiarire due fattori cardine per il proseguo delle indagini: se quel teschio era umano e soprattutto da quanto tempo potesse trovarsi in quello stato. Il medico ha confermato quasi subito che il teschio appartenesse a una persona, anche se gli serviranno ulteriori studi sul reperto per dire con precisione la data del decesso di quel cadavere.

Al momento, il teschio è stato posto sotto sequestro per tutti gli studi richiesti dall’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo dei Carabinieri è capire da quanto si trovasse nel canale di scolo a Ponte Galeria e soprattutto come ci sia finito in quel punto.