Test anti-covid e tamponi rapidi nelle farmacie della Regione Lazio

Tamponi rapidi e test anti-covid direttamente nelle farmacie. Dalla prossima settimana nelle farmacie di Roma e del Lazio, si potrà effettuare il test sierologico e il tampone rapide antigienico. A prevederlo un accordo siglato tra Regione Lazio e le associazioni di categoria dei farmacisti.

Il costo e le modalità

Il test sierologico avrà un costo non superiore ai 20 euro e la sua esecuzione avvera su appuntamento. Il tampone rapido antigienico invece non potrà superare i 22 euro e per l’esecuzione le farmacie potranno avvalersi del supporto di personale sanitario.

Le farmacie della Regione Lazio potranno aderire su base volontaria. I test verranno svolti all’interno delle farmacie ma in spazi separati; se impossibilitata, sarà possibile effettuarli durante l’orario di chiusura o in un ambiente esterno.

Andrea Cicconetti, presidente di Fedefarma Roma, dichiara che “si potranno utilizzare gazebo o strutture semi-fisse, addirittura camper. Stiamo lavorando con il Comune di Roma proprio sull’occupazione di suolo pubblico. Nelle farmacie del centro storico, per esempio, c’è questo problema”.

Al farmacista il compito di inserire i dati dell’utente e il risultato del test sulla piattaforma della Regione Lazio. E si specifica che, in caso di esito positivo, il cittadino dovrà effettuare un secondo test: il tampone molecolare di conferma in un drive-in con ricetta del medico.

L’intento è dunque quello di decongestionare i drive-in, fornendo risposte più rapide ai cittadini rendendo le farmacie parte attiva nella sorveglianza Covid-19.

