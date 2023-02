Thomas Bricca, i funerali ad Alatri. Il vescovo: “Rabbia, ma vi chiedo mai vendetta”

Thomas Bricca, lo studente di soli 19 anni freddato da un colpo di arma da fuoco, una pistola, che lo ha raggiunto alla fronte durante un agguato nella drammatica serata di lunedì 30 gennaio 2023, oggi ha ricevuto il suo ultimo saluto. Un fatto drammatico e sconvolgente, che ha segnato per sempre la sua comunità di appartenenza, quella di Alatri, in provincia di Frosinone. Un agguato che, stando ai resoconti delle indagini, non era neppure rivolto a lui, ma ad un suo amico. Thomas però vestiva un giubbotto molto simile al target dell’aggressione, e così è stato raggiunto da un colpo che lo ha ucciso poco tempo dopo il ricovero in ospedale dove era comunque stata dichiarata la morte clinica.

Omicidio Thomas Bricca, la mamma: “Chi sa parli”

I funerali ad Alatri per Thomas Bricca

E così, ecco che Alatri si è fermata per dargli l’ultimo saluto. I funerali di Thomas Bricca si sono svolti nella cattedrale dell’Acropoli. In tanti hanno partecipato alla cerimonia funebre per portare il loro dolore alla famiglia, distrutta da una perdita così tragica, avvenuta in circostanze tanto violente. Erano più di mille i cittadini che hanno preso parte alla cerimonia, e che si sono stretti in un profondo abbraccio intorno alla famiglia Bricca. Contestualmente, l’intera strada che va verso la casa di Thomas, nei pressi del centro di Alatri, si è contornata di decine e decine di palloncini bianchi.

Le parole del Vescovo durante la cerimonia: ”Mai vendetta”

L’omelia è stata forte, celebrata da monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Alatri-Anagni, il quale ha deciso di rivolgere alcune parole importanti all’inizio della celebrazione e del rito funebre, dicendo, come riporta anche Repubblica: “Oggi ci mancano le parole, anche se ne abbiamo molte nel cuore e nei pensieri. Forse vorremmo esprimere dispiacere, anche rabbia, ma vi chiedo mai vendetta“. Parole simili, erano state pronunciate anche dal padre di Thomas. Poi, i tanti amici presenti, che in quel contesto hanno indossato le magliette con il volto di Thomas stampato, per ricordarne il viso, per ravvivarne ancora di più il ricordo. In prima fila, oltre alla famiglia, anche il sindaco della cittadina, Maurizio Cianfrocca, che ha indetto per tutta la giornata un lutto cittadino. Affianco a lui anche il presidente della Provincia, Luca Di Stefano. Tra applausi e dolore, il feretro poi è stato portato via, con tanti palloncini verdi e rosa liberati in aria.